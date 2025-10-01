Блокираха сметките на Ботев (Пд)

Сметките на Ботев (Пловдив) са блокирани. Това става ясно от публикация на финансовия благодетел Илиян Филипов, който обясни и причината.

"Големият „ботевист“ Рашко Стоянов отново блесна! Вместо да помогне на клуба в най-трудния момент, човекът реши да блокира сметките на ПФК Ботев Пловдив през ЧСИ за 23 452 лева. Браво, аплодисменти! Това написа във фейсбук Илиян Филипов.

Ето какво още пише Филипов:

Само че малка подробност – този „борец за правда“ има неплатени заплати за месец и половина, защото договорът му беше прекратен още на 16.06.2025 г. от неговия приятел Киричек. Но кой ти гледа – важното е да се доизточва клубът, нали?

„Големите ботевисти“ пак се проявиха – съсипват отвътре и после се тупат в гърдите, че обичат клуба.

Рашко, ти май си забравил легендарната фраза:

„За Ботев всичко, от Ботев – нищо!“

При теб стана:

„От Ботев всичко, за Ботев – нищо!“

Такива „жълто-черни сърца“ по-добре да си стоят вкъщи и да не се показват пред хората".