Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Блокираха сметките на Ботев (Пд)

Блокираха сметките на Ботев (Пд)

  • 1 окт 2025 | 16:36
  • 10326
  • 18

Сметките на Ботев (Пловдив) са блокирани. Това става ясно от публикация на финансовия благодетел Илиян Филипов, който обясни и причината.

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

"Големият „ботевист“ Рашко Стоянов отново блесна! Вместо да помогне на клуба в най-трудния момент, човекът реши да блокира сметките на ПФК Ботев Пловдив през ЧСИ за 23 452 лева. Браво, аплодисменти! Това написа във фейсбук Илиян Филипов.
Ето какво още пише Филипов:
Само че малка подробност – този „борец за правда“ има неплатени заплати за месец и половина, защото договорът му беше прекратен още на 16.06.2025 г. от неговия приятел Киричек. Но кой ти гледа – важното е да се доизточва клубът, нали?
„Големите ботевисти“ пак се проявиха – съсипват отвътре и после се тупат в гърдите, че обичат клуба.
Рашко, ти май си забравил легендарната фраза:
„За Ботев всичко, от Ботев – нищо!“
При теб стана:
„От Ботев всичко, за Ботев – нищо!“
Такива „жълто-черни сърца“ по-добре да си стоят вкъщи и да не се показват пред хората".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15810
  • 65
Тодор Янчев: Винаги съм си поставял максимално високи цели

Тодор Янчев: Винаги съм си поставял максимално високи цели

  • 1 окт 2025 | 14:37
  • 1296
  • 2
Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 1 окт 2025 | 14:25
  • 1495
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17421
  • 13
ЦСКА пусна в продажба билетите за мача с Лудогорец

ЦСКА пусна в продажба билетите за мача с Лудогорец

  • 1 окт 2025 | 13:31
  • 1686
  • 1
Косич се прехласна по Крушарски

Косич се прехласна по Крушарски

  • 1 окт 2025 | 13:23
  • 1686
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444707
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1654
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17421
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17764
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15810
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3766
  • 0