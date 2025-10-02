Ново име се спряга за треньорския пост в Ботев (Пловдив)

Ботев (Пловдив) може да назначи Тодор Киселичков като нов старши треньор, пише “Котаспорт”. Легендарният халф на Нефтохимик досега водеше „шейховете“ в Югоизточната Трета лига. В първите 9 мача той записа 4 победи, 1 равенство и 4 загуби.

Както е известно, Ботев бе пред това да назначи Александър Томаш. Уж всички подробности бяха уточнени, но в последния момент са възникнали разминавания. Според най-разпространените информации е ставало въпрос за възнаграждението за щаба му. Очаква се такива проблеми да няма при назначаването на Киселичков, но все пак все още нищо не е официално.