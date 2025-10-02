Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ново име се спряга за треньорския пост в Ботев (Пловдив)

Ново име се спряга за треньорския пост в Ботев (Пловдив)

  • 2 окт 2025 | 11:50
  • 1788
  • 0

Ботев (Пловдив) може да назначи Тодор Киселичков като нов старши треньор, пише “Котаспорт”. Легендарният халф на Нефтохимик досега водеше „шейховете“ в Югоизточната Трета лига. В първите 9 мача той записа 4 победи, 1 равенство и 4 загуби.

Блокираха сметките на Ботев (Пд)
Блокираха сметките на Ботев (Пд)

Както е известно, Ботев бе пред това да назначи Александър Томаш. Уж всички подробности бяха уточнени, но в последния момент са възникнали разминавания. Според най-разпространените информации е ставало въпрос за възнаграждението за щаба му. Очаква се такива проблеми да няма при назначаването на Киселичков, но все пак все още нищо не е официално.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

  • 2 окт 2025 | 10:00
  • 622
  • 0
"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

  • 2 окт 2025 | 09:32
  • 915
  • 0
Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

  • 2 окт 2025 | 09:30
  • 822
  • 1
Левски поздрави Марин Петков

Левски поздрави Марин Петков

  • 2 окт 2025 | 09:28
  • 1594
  • 0
Макун остана без повиквателна за Венецуела

Макун остана без повиквателна за Венецуела

  • 2 окт 2025 | 09:24
  • 1714
  • 0
Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

  • 2 окт 2025 | 09:17
  • 1657
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4163
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6617
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8479
  • 12
Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

  • 2 окт 2025 | 10:38
  • 6384
  • 1
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8727
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7038
  • 0