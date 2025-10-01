Ботев (Пд) поглежда към Херо

Преговорите между ръководството на Ботев (Пловдив) и Александър Томаш са в застой и клубът има нов фаворит за треньор на отбора - Димитър Димитров. От стадион "Христо Ботев" вече са изпратили оферта към Херо и изчакват неговия отговор, пише "Мач Телеграф". Ветеранът, спечелил титли с Ловеч, Левски и Лудогорец, вече е работил на "Колежа", като през 2014 г. за кратко бе спортно-технически директор.

Иначе в периода 2001 - 2003 г. ръководи Локомотив (Пловдив). Преговорите с Томаш са били много трудни. Според информациите той е пожелал неговите помощници Тодор Кючуков и Косьо Мирчев да взимат заплати, близки до неговата, което е шокирало шефовете на "канарчетата". Отделно двете страни са спорили много и за парите за премии, като в крайна сметка това е отказало Илиян Филипов да ангажира бившия наставник на ЦСКА, Етър и Спартак (Варна).