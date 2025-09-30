Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов излезе с публикация в социалната мрежа по време на мача срещу Левски, загубен от "канарчетата" с 0:1. Бизнесменът публикува снимка на Даниел Наумов, на която си личи, че лицето на вратаря е в рани.

"Оставяме думите за вас. 100% червен картон за Левски в 20-та секунда на мача! Честито на съдийската бригада!", написа началникът на "жълто-черните".

Снимки: Startphoto