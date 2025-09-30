Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 21329
  • 42

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов излезе с публикация в социалната мрежа по време на мача срещу Левски, загубен от "канарчетата" с 0:1. Бизнесменът публикува снимка на Даниел Наумов, на която си личи, че лицето на вратаря е в рани.

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой
Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

"Оставяме думите за вас. 100% червен картон за Левски в 20-та секунда на мача! Честито на съдийската бригада!", написа началникът на "жълто-черните".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Промениха датата и часа на мач от Втора лига

Промениха датата и часа на мач от Втора лига

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 1211
  • 3
Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 30 сеп 2025 | 14:45
  • 1563
  • 0
Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

  • 30 сеп 2025 | 14:37
  • 1013
  • 4
Александър Димитров каза какво иска да вземе от волейболния във футболния отбор на България

Александър Димитров каза какво иска да вземе от волейболния във футболния отбор на България

  • 30 сеп 2025 | 13:22
  • 1108
  • 2
Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 сеп 2025 | 12:58
  • 1488
  • 0
Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

  • 30 сеп 2025 | 12:54
  • 1055
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98447
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31785
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14705
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8852
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427549
  • 14