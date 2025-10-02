Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

  • 2 окт 2025 | 10:38
  • 6333
  • 1

Бившият юридически съветник на Ботев (Пловдив) - Рашко Стоянов, отговори на финансовия благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов. Вчера бизнесменът информира, че именно Стоянов е причината сметките на клуба да бъдат блокирани.

Sportal.bg потърси бившия директор на "жълто-черните", който изрази мнение, че "постоянното намиране на външни врагове е с цел да се прикрият реалните проблеми в управлението. Стоянов не пожела да коментира други теми, свързани с неговото име, като една от най-любопитните е, че договорът му е бил със завишена неустойка при напускане.

Блокираха сметките на Ботев (Пд)
Блокираха сметките на Ботев (Пд)

"Нещата в Ботев (Пловдив) не вървят и това е видно за всички. Не е тайна, че клубът се управлява еднолично от г-н Илиян Филипов, който носи цялата отговорност за случващото се.

Рашко Стоянов отговори на шеф на Ботев (Пд), припомни какво ще се случи, ако не бъде допуснат до стадиона
Рашко Стоянов отговори на шеф на Ботев (Пд), припомни какво ще се случи, ако не бъде допуснат до стадиона

Според мен постоянното намиране на "външни врагове", в лицето на БФС, съдиите, притежателите на ТВ-правата, руснаците, бившите служители на клуба и част от феновете, е с цел да се прикрият реалните проблеми в управлението на клуба и липсата на ясна стратегия за развитието му и да се отклони вниманието на ботевистката общност в друга посока. Съчувствам му и му желая успех, защото неговият неуспех е неуспех и за любимия ми клуб", сподели Стоянов пред нашата медия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

  • 2 окт 2025 | 10:00
  • 619
  • 0
"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

  • 2 окт 2025 | 09:32
  • 911
  • 0
Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

  • 2 окт 2025 | 09:30
  • 819
  • 1
Левски поздрави Марин Петков

Левски поздрави Марин Петков

  • 2 окт 2025 | 09:28
  • 1590
  • 0
Макун остана без повиквателна за Венецуела

Макун остана без повиквателна за Венецуела

  • 2 окт 2025 | 09:24
  • 1709
  • 0
Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

  • 2 окт 2025 | 09:17
  • 1654
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4134
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6591
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8430
  • 12
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8659
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7016
  • 0