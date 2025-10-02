Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

Бившият юридически съветник на Ботев (Пловдив) - Рашко Стоянов, отговори на финансовия благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов. Вчера бизнесменът информира, че именно Стоянов е причината сметките на клуба да бъдат блокирани.

Sportal.bg потърси бившия директор на "жълто-черните", който изрази мнение, че "постоянното намиране на външни врагове е с цел да се прикрият реалните проблеми в управлението. Стоянов не пожела да коментира други теми, свързани с неговото име, като една от най-любопитните е, че договорът му е бил със завишена неустойка при напускане.

"Нещата в Ботев (Пловдив) не вървят и това е видно за всички. Не е тайна, че клубът се управлява еднолично от г-н Илиян Филипов, който носи цялата отговорност за случващото се.

Според мен постоянното намиране на "външни врагове", в лицето на БФС, съдиите, притежателите на ТВ-правата, руснаците, бившите служители на клуба и част от феновете, е с цел да се прикрият реалните проблеми в управлението на клуба и липсата на ясна стратегия за развитието му и да се отклони вниманието на ботевистката общност в друга посока. Съчувствам му и му желая успех, защото неговият неуспех е неуспех и за любимия ми клуб", сподели Стоянов пред нашата медия.