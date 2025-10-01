Венислав Антов: Тук си ми е най-добре в залата на Левски!

ВК Левски София посрещна своите герои от националения отбор, който спечели сребро на Световното първенство в Манила, Филипините.

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Д-р Елеонора Лилова, директор на Регионалното управление на образованието за град София, връчи на Александър Николов, Стоил Палев, Дамян Колев, Димитър Добрев, Венислав Антов, Преслав Петков и Симеон Николов специални плакети от името на 166-о спортно училище “Васил Левски”, чийто възпитаниците са всички играчи.

Мони Николов: Моят дом е тук в Левски!

“Докато бяхме във Филипините не осъзнавахме какво се случва тук. След това, което се случи вчера, аз съм в шок. Не мога да повярвам тази цялата подкрепа, цялата любов от хората, която получаваме. Прекрасно е!”, заяви Венислав Антов пред Sportal.bg.

Алекс Николов: Готино е да се върна в залата на Левски с медала

“Тук си ми най-добре в залата на Левски. Много съм щастлив, че децата искат да се снимат с мен и по някакъв начин съм ги мотивирал да се развиват”, добави Антов.

Симеон Николов: Не мисля, че ще ми е трудно в Локомотив (Новосибирск)! Плаши ме само студът

“Сигурен съм, че във Франция няма да ми е лесно, особено в началото. Нова държава, нов клуб, ново първенство на много по-силно ниво. Много изравнени отбори. Ще трябва, най-вече психически да се държа и да показвам най-доброто. Най-важното е да се представям най-добре в мачовете от тамошното първенство”, допълни Вени Антов пред Sportal.bg.

Снимки: Startphoto