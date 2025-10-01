Мони Николов: Моят дом е тук в Левски!

ВК Левски София посрещна своите герои от националния отбор, който спечели сребро на Световното първенство в Манила, Филипините.

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Д-р Елеонора Лилова, директор на Регионалното управление на образованието за град София, връчи на Александър Николов, Стоил Палев, Дамян Колев, Димитър Добрев, Венислав Антов, Преслав Петков и Симеон Николов специални плакети от името на 166-о спортно училище “Васил Левски”, чийто възпитаниците са всички играчи.

Симеон Николов: Не мисля, че ще ми е трудно в Локомотив (Новосибирск)! Плаши ме само студът

“Това е моят дом, тук в Левски! Тук съм израснал с треньорите, които са тук. Много се радвам, че съм израснал тук. Много оценявам, че те оценяват нашия труд. Сега като видяхме колко българи са се събрали на едно място, осъзнахме, колко много деца сме запалили по нашия спорт. Много сме ги вдъхновили, така че съм много щастлив, че спортът и волейболът в България има такъв ефект”, заяви Симеон Николов пред Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев