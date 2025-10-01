Симеон Николов: Не мисля, че ще ми е трудно в Локомотив (Новосибирск)! Плаши ме само студът

ВК Левски София посрещна своите герои от националния отбор, който спечели сребро на Световното първенство в Манила, Филипините.

Д-р Елеонора Лилова, директор на Регионалното управление на образованието за град София, връчи на Александър Николов, Стоил Палев, Дамян Колев, Димитър Добрев, Венислав Антов, Преслав Петков и Симеон Николов специални плакети от името на 166-о спортно училище “Васил Левски”, чийто възпитаниците са всички играчи.

“Ще е нещо ново да играя за Локомотив (Новосибирск) в Русия, нещо трудно. Много съм развълнуван. За да отидеш на върха трябва да минеш през препятствия, дори и да е неудобно. Аз не мисля, че ще ми е трудно. Освен студа, не мисля че има нещо, което да ме притеснява. Отивам там и съм развълнувам да започна да играя. Не сме се чували с Пламен Константинов, след като постигнахме тези успехи с националния отбор на България”, заяви Симеон Николов пред пред Sportal.bg.