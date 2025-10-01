Алекс Николов: Готино е да се върна в залата на Левски с медала

ВК Левски София посрещна своите герои от националния отбор, който спечели сребро на Световното първенство в Манила, Филипините.

Д-р Елеонора Лилова, директор на Регионалното управление на образованието за град София, връчи на Александър Николов, Стоил Палев, Дамян Колев, Димитър Добрев, Венислав Антов, Преслав Петков и Симеон Николов специални плакети от името на 166-о спортно училище “Васил Левски”, чийто възпитаниците са всички играчи.

“Определено вчера беше денят, който категорично разбрахме, какво сме направили за България. От вчера не мога да спра да се усмихвам. Чувствам се горд, че успяхме да съберем толкова интереса на хората и да се обединим в една цел. Горд съм! Спортът особено колективният спор обединява. Надявам се и в бъдеще да имаме такива поводи да се събираме на “Александър Невски”, заяви Александър Николов пред Sportal.bg.

“Най-якото е, че тук в залата на Левски съм прекарал голяма част от юношеските си години. И е готино да се върна в тази зала с медала. Благодаря много на Левски, че организира това нещо”, добави реализатор №1 на Мондиал 2025.

“Много кратка почивка. След 3 дни заминавам за Италия. Със сигурност след това, което видяхме вчера има и допълнителна мотивация, за да го видим пак някой ден, че тези кадри ще ни останат в главите и ще са ни мотивация за в бъдещето”, допълни Алекс Николов пред Sportal.bg.

Снимки: Борислав Трошев