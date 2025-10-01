Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов: Готино е да се върна в залата на Левски с медала

Алекс Николов: Готино е да се върна в залата на Левски с медала

  • 1 окт 2025 | 17:45
  • 5081
  • 2

ВК Левски София посрещна своите герои от националния отбор, който спечели сребро на Световното първенство в Манила, Филипините.

Д-р Елеонора Лилова, директор на Регионалното управление на образованието за град София, връчи на Александър Николов, Стоил Палев, Дамян Колев, Димитър Добрев, Венислав Антов, Преслав Петков и Симеон Николов специални плакети от името на 166-о спортно училище “Васил Левски”, чийто възпитаниците са всички играчи.

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

“Определено вчера беше денят, който категорично разбрахме, какво сме направили за България. От вчера не мога да спра да се усмихвам. Чувствам се горд, че успяхме да съберем толкова интереса на хората и да се обединим в една цел. Горд съм! Спортът особено колективният спор обединява. Надявам се и в бъдеще да имаме такива поводи да се събираме на “Александър Невски”, заяви Александър Николов пред Sportal.bg.

Мони Николов: Моят дом е тук в Левски!
Мони Николов: Моят дом е тук в Левски!

“Най-якото е, че тук в залата на Левски съм прекарал голяма част от юношеските си години. И е готино да се върна в тази зала с медала. Благодаря много на Левски, че организира това нещо”, добави реализатор №1 на Мондиал 2025.

“Много кратка почивка. След 3 дни заминавам за Италия. Със сигурност след това, което видяхме вчера има и допълнителна мотивация, за да го видим пак някой ден, че тези кадри ще ни останат в главите и ще са ни мотивация за в бъдещето”, допълни Алекс Николов пред Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Волейбол

Българският патриарх Даниил благослови волейболните ни герои

Българският патриарх Даниил благослови волейболните ни герои

  • 1 окт 2025 | 15:03
  • 904
  • 1
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17809
  • 18
Героят Симоне Анцани, който избърса сълзите на Дамян Колев, се сбогува със “Скуадра адзура”

Героят Симоне Анцани, който избърса сълзите на Дамян Колев, се сбогува със “Скуадра адзура”

  • 1 окт 2025 | 12:47
  • 5261
  • 0
Любо Ганев: С Бленджини работим по 5-годишен план

Любо Ганев: С Бленджини работим по 5-годишен план

  • 1 окт 2025 | 12:01
  • 1353
  • 2
Депутатите аплодираха волейболните герои в Парламента

Депутатите аплодираха волейболните герои в Парламента

  • 1 окт 2025 | 11:56
  • 13237
  • 38
Дунав ще посрещне румънския елитен Щийнца в контрола в Русе

Дунав ще посрещне румънския елитен Щийнца в контрола в Русе

  • 1 окт 2025 | 11:55
  • 662
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444756
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1767
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17499
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17809
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15860
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3786
  • 0