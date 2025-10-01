Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

ВК Левски София посрещна своите герои от националения отбор, който спечели сребро на Световното първенство в Манила, Филипините.

Д-р Елеонора Лилова, директор на Регионалното управление на образованието за град София, връчи на Александър Николов, Стоил Палев, Дамян Колев, Димитър Добрев, Венислав Антов, Преслав Петков и Симеон Николов специални плакети от името на 166-о спортно училище “Васил Левски”, чийто възпитаниците са всички играчи.

"Последните дни всички ви наричаха момчета и просто за една нощ изведнъж казаха, че сте пораснали големи мъже, но вие за нас оставате нашите деца, обърна се към волейболистите директорът на училището Нина Иванова. - Искам да изразя своята благодарност, своето възхищение и своя респект към всичко, което правите. Вие израснахте и достойно защитихте не само училището, но и цяла България. Цяла България се прекланя пред вашите успехи!. Благодарим ви и респект към всичко, което правите."

Както си говорихме с Владо Николов май след две години ще очакваме на Олимпиадата да станете олимпийски шампиони, нали така? Скачайте все по-нависоко, всички от сега нататък ще ви гледат и ще очакват много, така че тези награди и това уважение, което сега заслужихте, и занапред ще ви бъде голяма отговорност. Всички ще ви чакаме и ще се надяваме на още повече успехи. Поздравления, страхотни сте. Гордеем се всички с вас и вашите треньори, с вашите родители и всички, които ви подкрепят. Поздравления! На добър час и занапред", каза от своя страна Елеонора Лилова.

След кратката церемония волейболистите се отдадоха на срещи със своите фенове и зарадваха десетки деца с автографи и снимки за спомен

Помощник-треньорът на националния отбор по волейбол Андрей Жеков не скри своето задоволство от положените усилия и добре свършената работа от момчетата.

“Сребърен медал, финал на световно първенство - аз смятам, че моментът беше велик не само заради резултата, но и заради всички усилия, които момчетата положиха през цялото лято. Те свършиха цялата работа! Благодарение на тяхната отдаденост и заради това че не се отказаха, те заслужават цялото това нещо и тепърва ще осъзнават какво са направили. Подобен успех осмисля всички лишения и усилия и ни кара да продължаваме да вървим напред и да работим”, заяви той пред камерата на Sportal.bg.

"Трудно сме си представили тази еуфория. След полуфинала до нас започна да достига информация за това колко много хората се вълнуват. Горди сме, че този резултат създаде такава емоция у българите. Нека този успех да послужи като пример на хората, че когато се трудят и са усърдни и гледат в една посока, могат да имат резултат”, добави Жеков.

