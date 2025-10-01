Популярни
  Джуд Белингам е най-добрият играч на Англия

Джуд Белингам е най-добрият играч на Англия

  • 1 окт 2025 | 18:04
  • 2080
  • 4
Джуд Белингам е най-добрият играч на Англия

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам взе приза за Най-добър играч на Англия за годината. Той спечели вота на феновете в конкуренцията на полузащитника на Арсенал Деклан Райс и голмайстора на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн, които останаха съответно на второ и трето място.

Белингам е едва вторият футболист, играещ за клуб извън Англия, който печели тази награда. Преди него това е правил само Оуен Харгрийвс, който през 2006 бе избран за №1, носейки екипа на Байерн (Мюнхен).

Белингам изигра общо осем мача за Англия през сезон 2024/25. През октомври миналата година той отбеляза гол срещу Гърция на „Уембли“ и беше избран за Играч на мача при убедителната победа с 5:0 над Република Ирландия през ноември. Освен това направи запомняща се асистенция на Майлс Люис-Скели срещу Албания през март и добави още две асистенции в мача срещу Ирландия.

Белингам пропусна мачовете на Англия през септември, но ще се завърне в състава за октомврийските сблъсъци с Уелс и Латвия.

През миналия сезон наградата получи Коул Палмър, който прекъсна серията на Букайо Сака от две поредни победи в тази класация.

