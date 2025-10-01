Тото Волф коментира преговорите с Верстапен през лятото

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф хвърли известна светлина върху преговорите с Макс Верстапен през лятото, след които световният шампион обаче избра да остане в Ред Бул поне до края на 2026 година.

Мениджърът на Макс Раймонд Вермюлен също коментира, че ще е страхотно Верстапен да изпълни договора си с тима до края на 2028, но уточни, че за това е необходимо тимът да му предостави автомобил, с който да побеждава.

Happy birthday to you, Max Verstappen 🥳



We hope your birthday is simply lovely! 🙌#F1 pic.twitter.com/kTiLiAmsW6 — Formula 1 (@F1) September 30, 2025

Наистина ли Леклер планира да напусне Ферари?

Волф определи преговорите с Макс през лятото като „неформални“, но не даде кой знае колко подробности.

„Не сме дискутирали някакви големи въпроси от спорта, по-скоро разговорите бяха на лично ниво – уточни Волф. – Мисля, че човек винаги трябва да е реалист, да е здраво стъпил на земята и да е скромен.

Бивш модел също иска да е президент на ФИА

„Макс записа страхотна серия, сега колата им отново е силна и когато говорим за него, трябва винаги да сме нащрек, тъй като сега той отново се връща в челото.

„Що се отнася до титлата този сезон, шансовете на Макс не са особено големи, но ако лидерът в класирането отпадне, а Макс вземе още една победа, то ситуацията може да се промени.“

След Баку, където Оскар Пиастри отпадна, австралиецът води с 25 точки на съотборника си в Макларън Ландо Норис, а Макс е трети, на 69 точки от първото място.

Аривабене обясни изоставането на Ферари и подкрепи Васьор

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages