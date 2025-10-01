Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тото Волф коментира преговорите с Верстапен през лятото

Тото Волф коментира преговорите с Верстапен през лятото

  • 1 окт 2025 | 13:48
  • 1416
  • 0

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф хвърли известна светлина върху преговорите с Макс Верстапен през лятото, след които световният шампион обаче избра да остане в Ред Бул поне до края на 2026 година.

Мениджърът на Макс Раймонд Вермюлен също коментира, че ще е страхотно Верстапен да изпълни договора си с тима до края на 2028, но уточни, че за това е необходимо тимът да му предостави автомобил, с който да побеждава.

Наистина ли Леклер планира да напусне Ферари?
Наистина ли Леклер планира да напусне Ферари?

Волф определи преговорите с Макс през лятото като „неформални“, но не даде кой знае колко подробности.

„Не сме дискутирали някакви големи въпроси от спорта, по-скоро разговорите бяха на лично ниво – уточни Волф. – Мисля, че човек винаги трябва да е реалист, да е здраво стъпил на земята и да е скромен.

Бивш модел също иска да е президент на ФИА
Бивш модел също иска да е президент на ФИА

„Макс записа страхотна серия, сега колата им отново е силна и когато говорим за него, трябва винаги да сме нащрек, тъй като сега той отново се връща в челото.

„Що се отнася до титлата този сезон, шансовете на Макс не са особено големи, но ако лидерът в класирането отпадне, а Макс вземе още една победа, то ситуацията може да се промени.“

След Баку, където Оскар Пиастри отпадна, австралиецът води с 25 точки на съотборника си в Макларън Ландо Норис, а Макс е трети, на 69 точки от първото място.

Аривабене обясни изоставането на Ферари и подкрепи Васьор
Аривабене обясни изоставането на Ферари и подкрепи Васьор
 Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бивш модел също иска да е президент на ФИА

Бивш модел също иска да е президент на ФИА

  • 1 окт 2025 | 13:32
  • 1191
  • 0
Аривабене обясни изоставането на Ферари и подкрепи Васьор

Аривабене обясни изоставането на Ферари и подкрепи Васьор

  • 1 окт 2025 | 12:58
  • 1751
  • 1
Двама българи стартират в последното планинско в Румъния

Двама българи стартират в последното планинско в Румъния

  • 1 окт 2025 | 12:45
  • 691
  • 0
След успешните матури Никола Цолов получи и дипломата си

След успешните матури Никола Цолов получи и дипломата си

  • 1 окт 2025 | 12:26
  • 2007
  • 1
От Астън Мартин реагираха на слуховете за идването на Цунода

От Астън Мартин реагираха на слуховете за идването на Цунода

  • 1 окт 2025 | 12:13
  • 1278
  • 0
Операцията на Хорхе Мартин е минала успешно

Операцията на Хорхе Мартин е минала успешно

  • 1 окт 2025 | 12:01
  • 843
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444637
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1508
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17324
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17689
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15732
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3723
  • 0