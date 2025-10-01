Бивш модел също иска да е президент на ФИА

Белгийката Виржини Филипо е четвъртият кандидат за президент на ФИА, като кандидатурата на бившия модел и настояща журналистка, определено е изненада.
Изборът за президент на ФИА ще се проведе на 12 декември в Узбекистан, като настоящият президент Мохамед бин Сулайем ще се бори за втори пореден мандат, а срещу него ще се изправят бившият стюард във Формула 1 Тим Майер, който е син на съоснователя на Макларън, както и швейцарката Лаура Виларс. А сега и Филипо.
Виларс обяви кандидатурата си по време на Гран При на Азербайджан през септември и стана първата жена, кандидатирала се за поста. Филипо обяви, че ще се кандидатира за поста на Бин Сулайем със свой пост в социалните мрежи.
Филипо е участвала в консурса „Мис Белгия“ през 2012 година, а пет години по-късно се пробва и в „Мис Интернешънъл“. Тя е участвала в шестия сезон на френското тв риалити „Secret Story“ и също така през юли се опита да се пребори да представлява Демократична република Конго в конкурса „Мис Вселена“, но се оттегли от надпреварата.
33-годишната белгийка е основател на благотворителната организация „Drive For Hope“, който помага на сираци и подпомага образованието в ДР Конго.