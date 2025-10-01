Наистина ли Леклер планира да напусне Ферари?

Няколко медии съобщиха преди и по време на състезателния уикенд в Азербайджан, че мениджърът на Шарл Леклер Никола Тод е осъществил серия срещи с представители на Астън Мартин, Макларън и Мерцедес. В Баку Леклер категорично отхвърли спекулациите, че си търси нов отбор и заяви, че винаги е обичал и продължава да обича Ферари.

„Мотивацията ми идва от тази любов към Ферари, искам да стигна върха с Ферари, без значение колко време ще отнеме – поясни пилотът. – Ще направя всичко необходимо, не съм загубил вяра в този проект, напълно съм отдаден на него.“

По-късно стана ясно, че срещите на Тод с представителите на тези три отбора, включително и с Андреа Стела, са били посветени на друг пилот.

Пилотът от програмата на Макларън Мартиниус Стеншорн дебютира в Баку за Трайдънт във Формула 2, като преди това завърши 5-и във Формула 3 с две победи. Най-важната среща на Тод със Стела и Алесандро Алуни Брави, който отговаря за програмата за млади пилоти на Макларън, е била в Италия и оттам тръгнаха слуховете.

Тод се опитва да осигури повече възможности за Стеншорн, тъй като се смята, че другото протеже на Макларън – Алекс Дън, също има амбиции да е по-близо до тима във Формула 1 и да има повече ангажименти там.

