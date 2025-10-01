Аривабене обясни изоставането на Ферари и подкрепи Васьор

Бившият шеф на Ферари във Формула 1 Маурицио Аривабене посочи къде изостава Скудерията, при това не само този сезон и се изказа в подкрепа на настоящия ръководител на тима Фредерик Васьор.

„Знаете, че в Италия изоставаме по отношение на развитието на композитните материали и на аеродинамиката – обясни Аривабене. – Но пък продължаваме да правим най-добрите двигатели. Британските тимове, разположени около Оксфорд имат предимство в първите две направления, за да свием тази разлика, която се превръща в традиция, имаме нужда от млади и добре обучени инженери.

„Но вече догонваме другите, Ферари е на прав път. Не забравяйте, че в тази област – „Моторспорт долината“ около Оксфорд, работят 30 000 човека, тук вече не става въпрос само за победите в състезанията, а за индустриален прогрес на отделна сфера от икономиката.

„Един сериен суперавтомобил е изграден от 5 000 части и изисква 4 години за развитие. Във Формула 1 колите имат по 50 000 части и обикновено си изостанал с 6 месеца. Ако направиш грешка при създаването на колата, то ще я носиш със себе си през целия сезон и е много трудно тази грешка да бъде отстранена. Васьор е сериозен човек и е наясно с всичко това. При мен беше по-лесно, тъй като италианският ми е матерен език и мога да усетя всички нюанси, да разбера всички думи и идеи, които чувах.“

Аривабене направи интересен паралел между проблемите със задното окачване на SF-25 тази година и трудностите, които имаше Ферари със скоростната кутия на SF16-H през сезон 2016.

„При SF-25, още при дизайна има грешки при задното окачване – обясни Арибавене. – Това няма как да се оправи бързо, преди десетина години имахте трудности с колата, която не беше достатъчно устойчива, самата й структура се огъваше и това натоварваше много скоростната кутия, която постоянно дефектираше. Проблем, който не можеш да оправиш бързо и го носиш със себе си, сега е същото.“

