Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  3. Аривабене обясни изоставането на Ферари и подкрепи Васьор

Аривабене обясни изоставането на Ферари и подкрепи Васьор

  • 1 окт 2025 | 12:58
  • 1749
  • 1

Бившият шеф на Ферари във Формула 1 Маурицио Аривабене посочи къде изостава Скудерията, при това не само този сезон и се изказа в подкрепа на настоящия ръководител на тима Фредерик Васьор.

„Знаете, че в Италия изоставаме по отношение на развитието на композитните материали и на аеродинамиката – обясни Аривабене. – Но пък продължаваме да правим най-добрите двигатели. Британските тимове, разположени около Оксфорд имат предимство в първите две направления, за да свием тази разлика, която се превръща в традиция, имаме нужда от млади и добре обучени инженери.

Наистина ли Леклер планира да напусне Ферари?
Наистина ли Леклер планира да напусне Ферари?

„Но вече догонваме другите, Ферари е на прав път. Не забравяйте, че в тази област – „Моторспорт долината“ около Оксфорд, работят 30 000 човека, тук вече не става въпрос само за победите в състезанията, а за индустриален прогрес на отделна сфера от икономиката.

„Един сериен суперавтомобил е изграден от 5 000 части и изисква 4 години за развитие. Във Формула 1 колите имат по 50 000 части и обикновено си изостанал с 6 месеца. Ако направиш грешка при създаването на колата, то ще я носиш със себе си през целия сезон и е много трудно тази грешка да бъде отстранена. Васьор е сериозен човек и е наясно с всичко това. При мен беше по-лесно, тъй като италианският ми е матерен език и мога да усетя всички нюанси, да разбера всички думи и идеи, които чувах.“

От Астън Мартин реагираха на слуховете за идването на Цунода
От Астън Мартин реагираха на слуховете за идването на Цунода

Аривабене направи интересен паралел между проблемите със задното окачване на SF-25 тази година и трудностите, които имаше Ферари със скоростната кутия на SF16-H през сезон 2016.

„При SF-25, още при дизайна има грешки при задното окачване – обясни Арибавене. – Това няма как да се оправи бързо, преди десетина години имахте трудности с колата, която не беше достатъчно устойчива, самата й структура се огъваше и това натоварваше много скоростната кутия, която постоянно дефектираше. Проблем, който не можеш да оправиш бързо и го носиш със себе си, сега е същото.“

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Снимки: Gettyimages

