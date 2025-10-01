Популярни
  От Астън Мартин реагираха на слуховете за идването на Цунода

От Астън Мартин реагираха на слуховете за идването на Цунода

  • 1 окт 2025 | 12:13
  • 1276
  • 0

Заради упоритите слухове, че Юки Цунода ще премине като резервен пилот в Астън Мартин във Формула 1 догодина, британският тим излязоха със специално съобщение по въпроса. В него обаче няма много яснота за бъдещето.

От отбора напомниха, че за догодина титуляри ще са Фернандо Алонсо и Ланс Строл и обясниха, че когато пилотският състав е определен, той ще бъде съобщен на медиите и феновете.

Наистина ли Леклер планира да напусне Ферари?
Наистина ли Леклер планира да напусне Ферари?

Слуховете се въртят от доста време – Хонда и Ред Бул се разделят в края на сезона и японците започват работа с Астън Мартин. Това може да е решаващо за развитието на кариерата на Цунода.

В същото време резервният пилот на Астън Мартин Фелипе Другович подписа договор с Андрети и през новия сезон ще се състезава във Формула Е. Другович спечели титлата във Формула 2 през 2022, но бразилецът не е получил шанс да е титуляр в Астън Мартин. Другият резервен пилот на тима Щофел Вандоорн също е ангажиран във Формула Е, но и в Световния шампионат за издръжливост (WEC).

Предполага се, че Цунода ще бъде изместен от Исак Хаджар, който ще бъде прехвърлен от Рейсинг Булс в Ред Бул, а на мястото му във втория тим на компанията се очаква да дебютира Арвид Линдблад от Формула 2.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
 Макс Верстапен ще преследва първата си победа в Сингапур
Макс Верстапен ще преследва първата си победа в Сингапур
Снимки: Gettyimages

