Бин Сулайем официално поиска втори мандат начело на ФИА

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем официално се кандидатира за втори мандат начело на автомобилната федерация. Изборите са на 12 декември тази година, а досега има още един заявен кандидат – Тим Майер, синът на някогашния тим мендижър на Макларън Теди Майер.

В екипа на Бин Сулайем влизат Кармело Санс де Барос (председател на Сената на ФИА), Тим Шърман (вицепрезидент, отговарящ за мобилността), Малкълм Уилсън (вицепрезидент, отговарящ за автомобилния спорт), Фабиана Екълстоун (вицепрезидент, отговарящ за спорта в Южна Америка) и други високопоставени чиновници във ФИА.

Ако Бин Сулайем спечели изборите той ще ръководи ФИА до 2029, а уставът на федерацията ограничава президентите на максимум три мандата.

Снимки: Gettyimages