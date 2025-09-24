Парма се нуждаеше от дузпи срещу Специа на Петко Христов, за да се класира напред за Купата

Парма постигна труден успех след изпълнение на дузпи над Специа с Петко Христов и се класира за 1/8-финалите за Купата на Италия. Българският защитник остана на скамейката и изобщо не се появи в игра. “Дуковете” излязоха напред в резултата с попадение на Саша Бриджги (26’), но Джузепе Аурелио (44’) изравни в самия край на полувремето. Точно когато гостите все пак смятаха, че ще успеят да се оттеглят при равенство на почивката Матео Пелегрино (45+1’) върна преднината на домакините. Джанлука Лападула (82’) изравни в самия край на двубоя.

Двата тима изиграха сравнително равностойна първа част, в която все пак играчите на Парма имаха известно преимущество, което се отрази и в преднина на почивката. Футболистите на Специя обаче излязоха силно мобилизирани след почивката, когато демонстрираха по-добра игра. Те се оказаха и с човек повече на терена след директния червен картон за появилия се на почивката Елия Плико, което даде нов тласък на офанзивните им действия, за да се стигне в крайна сметка до изравнителното попадение на Лападула.

Така равенството 2:2 в редовното време доведе до изпълнение на дузпи, при които от Специя направиха два пропуска при само един за домакините от Парма, което в крайна сметка изпрати “дуковете” в следващата фаза на Купата на Италия.

Снимки: Gettyimages