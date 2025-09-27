Специя и Христов с нова загуба след ранен червен картон

Българският национал Петко Христов изигра цял мач като титуляр при загубата на неговия Специя с 0:2 като гост на Венеция в двубой от петия кръг на Серия "Б".

Родният защитник завърши двубоя с жълт картон, който си изкара в 66-ата минута заради оспорване на съдийско решение. Още в седмата минута неговият съотборник в полузащита Лука Виняли си изкара директен червен картон за грубо нарушение. Така за домакините не беше проблем да стигнат до победата, която беше подсигурена след успешна дузпа на Андреа Адоранте (29’) и гол на резервата Сеид Корач (54’).

След петия си пореден шампионатен мач без победа Специя е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция в класирането със само две точки в актива си. Венеция пък прекрати серията си от три мача без успех, с което се изкачи на седмото място със своите 8 пункта.

Снимки: Imago