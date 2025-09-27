Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Специя
  3. Специя и Христов с нова загуба след ранен червен картон

Специя и Христов с нова загуба след ранен червен картон

  • 27 сеп 2025 | 20:27
  • 722
  • 0
Специя и Христов с нова загуба след ранен червен картон

Българският национал Петко Христов изигра цял мач като титуляр при загубата на неговия Специя с 0:2 като гост на Венеция в двубой от петия кръг на Серия "Б".

Родният защитник завърши двубоя с жълт картон, който си изкара в 66-ата минута заради оспорване на съдийско решение. Още в седмата минута неговият съотборник в полузащита Лука Виняли си изкара директен червен картон за грубо нарушение. Така за домакините не беше проблем да стигнат до победата, която беше подсигурена след успешна дузпа на Андреа Адоранте (29’) и гол на резервата Сеид Корач (54’).

След петия си пореден шампионатен мач без победа Специя е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция в класирането със само две точки в актива си. Венеция пък прекрати серията си от три мача без успех, с което се изкачи на седмото място със своите 8 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

Ценов вкара дебютния си гол в Русия, но отборът му падна тежко от Зенит

Ценов вкара дебютния си гол в Русия, но отборът му падна тежко от Зенит

  • 28 сеп 2025 | 01:33
  • 1283
  • 0
Равенство попречи на Минчев и Краковия да се изкачат на първото място в Полша

Равенство попречи на Минчев и Краковия да се изкачат на първото място в Полша

  • 28 сеп 2025 | 01:18
  • 856
  • 0
Чернев и Ещрела с победа в Португалия

Чернев и Ещрела с победа в Португалия

  • 27 сеп 2025 | 23:13
  • 1171
  • 0
Неволите на Митов и Абърдийн продължиха с нова загуба

Неволите на Митов и Абърдийн продължиха с нова загуба

  • 27 сеп 2025 | 22:35
  • 1613
  • 0
Карабельов с асистенция, която помогна на Партизан да се върне на върха в Сърбия

Карабельов с асистенция, която помогна на Партизан да се върне на върха в Сърбия

  • 27 сеп 2025 | 22:03
  • 1292
  • 0
Краев с асистенция за нова победа на Апоел (Тел Авив)

Краев с асистенция за нова победа на Апоел (Тел Авив)

  • 27 сеп 2025 | 21:51
  • 1341
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17749
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132464
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 62026
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4813
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2054
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2482
  • 3