Христов и Специя отново без победа

  • 14 сеп 2025 | 22:59
  • 395
  • 0
Петко Христов изигра цял мач с капитанската лента на Специя при равенството на тима си 1:1 в гостуването на отбора на Емполи в срещата от третия кръг на италианската Серия “Б”.

Така Специя остава без победа от началото на шампионата и се намира в зоната на спасителния плейоф във второто ниво на италианския футбол. Емполи пък е в средата на класирането с една победа, едно равенство и една загуба.

Христов и компания поведоха в 18-ата минута, след като Салваторе Еспозито бе точен от дузпа. Равенството бе оформено след почивката, когато украинецът Богдан Попов възстанови равенството в 49-ата минута.

В следващия си мач от Серия “БСпеция ще приеме Юве Стабия (20.9), а само няколко дни по-късно ще срещне елитния Парма в мач от 1/16-финалите на турнира за Купата на Италия.

