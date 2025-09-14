Христов и Специя отново без победа

Петко Христов изигра цял мач с капитанската лента на Специя при равенството на тима си 1:1 в гостуването на отбора на Емполи в срещата от третия кръг на италианската Серия “Б”.

Така Специя остава без победа от началото на шампионата и се намира в зоната на спасителния плейоф във второто ниво на италианския футбол. Емполи пък е в средата на класирането с една победа, едно равенство и една загуба.

Христов и компания поведоха в 18-ата минута, след като Салваторе Еспозито бе точен от дузпа. Равенството бе оформено след почивката, когато украинецът Богдан Попов възстанови равенството в 49-ата минута.

В следващия си мач от Серия “Б” Специя ще приеме Юве Стабия (20.9), а само няколко дни по-късно ще срещне елитния Парма в мач от 1/16-финалите на турнира за Купата на Италия.