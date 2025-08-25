Лошо начало за Специя и Петко Христов в Серия "Б"

Отборът на Специя с българския си капитан Петко Христов загуби от Карарезе с 0:2 в домакинството си от първия кръг на италианската Серия "Б".

Българският защитник изведе тима си с капитанската лента, като още в осмата минута на срещата получи жълт картон.

Проблемите за домакините обаче започнаха в 44-ата минута, когато Рашид Коуда от Специя направи дузпа и получи директен червен картон като последен в защита, а аржентинецът Николас Скиави откри резултата от наказателния удар - 0:1.

След почивката Специя се опита да реагира, но бе много трудно на тима с десет човека, а Николас Скиави вкара и втори гол за Карарезе в 71-вата минута.