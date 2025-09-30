Интер ще набира инерция в Шампионската лига

Интер и Славия (Прага) ще се изправят един срещу друг във втория кръг на груповата фаза на Шампионска лига на 30 септември от 22:00 часа на стадион "Джузепе Меаца". Двата отбора ще се срещнат за трети път в историята на най-престижния европейски клубен турнир, като съдийският наряд ще бъде ръководен от Крис Кавана. Мачът е от изключителна важност и за двата тима, които се стремят да натрупат точки в ранната фаза на турнира.

Интер започна силно участието си в основната фаза на турнира. "Нерадзурите" се наложиха с 2:0 в гостуването си на Аякс. Сега целта пред възпитаниците на Кристиан Киву е да продължат с набраната инерция и да прибавят нови три точки в актива си.

Славия (Прага) пък не успя да спечели домакинството си на Бодьо/Глимт в първия кръг, но пък записа първа точка след равенството 2:2. Сега чехите идват на "Сан Сиро" с надеждата да измъкнат нещо, колкото и трудно да е това. Те могат само да спечелят от този мач и това ще им позволи да играят без напрежение.

Интер демонстрира отлична форма напоследък с три последователни победи след двете загуби на старта на сезона. Миланският гранд победи Каляри като гост с 2:0 (на 27.09.2025) в Серия А, преди това надделя над Сасуоло с 2:1 (на 21.09.2025) и стартира участието си в Шампионска лига с победа над Аякс като гост с 2:0 (на 17.09.2025). Преди тези успехи обаче, "нерадзурите" претърпяха две загуби - от Ювентус с 3:4 (на 13.09.2025) и от Удинезе с 1:2 (на 31.08.2025).

Славия (Прага) също показва добра форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. Чехите победиха Дукла (Прага) с 2:0 (на 26.09.2025), Сокол (Брозани) с 2:0 за Купата на Чехия (на 23.09.2025), завършиха наравно със Слован (Либерец) 1:1 (на 21.09.2025), дебютираха в Шампионска лига с равенство 2:2 срещу Бодьо/Глимт (на 17.09.2025) и победиха Карвина с 3:1 (на 13.09.2025).

Интер и Славия (Прага) имат две предишни срещи помежду си, и двете в Шампионска лига през сезон 2019/2020. Последният им двубой се състоя на 27 ноември 2019 г. на стадион "Синобо Стейдиъм", където Интер спечели с 3:1. Лаутаро Мартинес отбеляза два гола (в 19-та и 88-ма минута), а Ромелу Лукаку добави още един (в 81-ва минута) за италианския отбор, докато Томаш Соучек реализира дузпа за домакините. Първата им среща завърши наравно 1:1 на "Джузепе Меаца" на 17 септември 2019 г., когато Николо Барела изравни в 90-та минута след като Питър Олайинка беше дал преднина на чехите в 63-та минута.