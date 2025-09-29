Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26321
  • 6

Волейболистите на България станаха световни вицешампиони на завършилото в неделя първенство на планетата в Манила (Филипините).

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини загубиха финалната среща от Италия с 1:3 гейма, но преди това записаха 6 поредни победи.

Отличното представяне на българските “лъвове” им донесе и рекордно класиране в световната ранглиста.

България стартира Мондиал 2025 като №15 в света с актив от 212,90 точки в ранглистата на FIVB.

Благодарение на 6-те си победи националите се изкачиха до 9-то място в световната ранглиста с актив от 261,30 точки.

Така Алекс Николов, Алекс Грозданов, Аспарух Аспарухов и съотборниците им добавиха най-добри показатели от всички 32 тима участвали на Мондиал 2025.

Българските волейболисти спечелиха 48,40 точки към актива си и по този показател за №1.

Втори в тази класация са волейболистите на Иран с 41,39 точки.

Финландия е трета, след като прибави 40,34 точки.

Тимът на САЩ пък е най-големият губещ, след като загуби 44,39 точки.

КОЛАЖ: volleyball.it

