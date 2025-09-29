Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20470
  • 24

Националният отбор на България по волейбол се завръща в страната след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където спечели сребърните медали.

Съставът ще пристигне в София с правителствения ВИП полет от Истанбул на 30 септември (вторник) в 10:00 часа.

България готви страхотно посрещане и парад в София за волейболните герои!
Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще пристигнат в България с правителствения самолет Еърбъс А319-119, който специално ще пристигне в Истанбул, за да прибере световните вицешампиони, потвърдиха от Пресцентъра на Министерски съвет.

Министър Пешев пътува с правителствения самолет до Истанбул, за да вземе националите ни по волейбол
