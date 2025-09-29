Ето защо Джанлоренцо Бленджини изведе България до медал?

Италианецът Джанлоренцо Бленджини изведе България до сребърните медали на Световното първенство във Филипините.

Кико, както всички го наричат, пое националния отбор на България точно преди 2 години и започна сериозно да работи с младите български национали.

Резултатите, колкото и да е неочаквано, дойдоха още на Мондиал 2025.

Защо Бленджини бе правилният човек за националния отбор на България. Ето и отговорът на бившият капитана на националния отбор на България Владо Николов в книгата му “Високо”

Из "Високо" на Владо Николов, който знаеше отдавна какво се задава:

"Посред лятната жега, веднага след онзи международен турнир в Анталия, където старши треньорът Джанлоренцо Бленджини подложи на изпитания физиката на подмладения ни мъжки национален отбор, всички заминаха на лагер в… Пазарджик. Чудех се за избора му и като се върнаха, го попитах:

– Кико, защо Пазарджик?!

– Владо – отвърна ми Бленджини, – изключително съм щаст­лив от това, което се случи там.

– Какво се случи бе, Кико?

– Ами навън беше четиресет и пет градуса, в залата – пет­десет. Не можех да си поема въздух, за да водя тренировките, но нито едно от момчетата не се оплака, не измрънка, не се от­каза, не се спести. Нито едно, нито веднъж. Сега разбираш ли ме, Владо? Това са моите хора! Само да са здрави, ще видиш, че догодина ще имаме резултат. Естествено, само това не стига. Тренирали сме само един месец, трябва да продължим и през годината, трябва и това, и това, и това, за да извървим стъпки­те, да стигнем до Олимпиадата, да вземем медал… Да знаеш, Владо, тия деца, които бяха с мен в Пазарджик – това са хората!"