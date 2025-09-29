Андрей Жеков: Този отбор успя да запали хората

Андрей Жеков не скри своето задоволство от това, че представителният ни тим по национален отбор по волейбол успя да обедини българите по време на световното първенство във Филипините. Помощник-треньорът в щаба на „лъвовете“ разкри какви са емоциите след спечелването на сребърния медал, който е втори в историята на българския волейбол.

От летището в Манила бившият разпределител се включи специално в предаването „Още от деня“ по БНТ 1.

„Естествено, всички са наясно, че се случваше нещо голямо и няма как, в последните дни вече започнаха да достигат до нас и новини от България как се вълнуват хората, но важно бе момчетата да останат концентрирани колкото могат, да мислят повече за това, което предстои. Възможността, която се откри, беше изключителна“, започна той.

Бившият национал направи сравнение между среброто във Филипините и бронзовия медал, спечелен на световното първенство през 2026 година, когато бе действащ състезател.

„Има един момент на осъзнаване по време на самия шампионат, в който не осъзнаваш какво всъщност се е случило. Смятам, че всеки медал е изключително ценен и постигнат с много труд. Сега сърцето ми биеше много по-лудо, но не само моето, а на целия щаб и на хиляди хора в България, което всъщност е най-хубавото.“

„Това, което аз видях за тези пет месеца, процесът на работа и начинът, по който те тренират, свалям им шашка. Не заради резултата, а за усилията, които те полагаха всеки ден с много малки паузи. Може би тук има ролята това, че са млади, гладни, мотивирани и телата им издържат на тези ежедневни натоварвания, но изключително работа се свърши. Естествено, когато има и такъв резултат, всичко е напълно заслужено“, сподели бронзовият медалист от Мондиала 2006 г.

Попитан дали това е звездното поколение на българския волейбол, той отговори така:

„Симеон Николов прави изключителни неща за годините, на които е. Тези момчета трябва да останат здраво стъпили на земята и да не се променят, защото ще имат изкушения. Начинът, по който работиха, не би трябвало един огромен успех, какъвто е сребърният медал да им промени манталитета и как ще се подготвят в бъдеще. Смятам, че това е изключително важно. Те ще осъзнаят с времето какво са постигнали, но трябва да останат скромни. Най-хубавото е, че имат още път за развитие.“

Асистентът в щаба на Джанлоренцо Бленджини смята, че българският тим го очаква сериозно посрещане, когато се прибере на родна земя.

„Имам някаква представа от опита ми като състезател, но мисля, че ще бъде много по-сериозно от това, което усещаме от много голямо разстояние. Този отбор успя да запали хората, което ни кара да сме горди. Да се приберем и ще видим какво ни очаква“, заяви Жеков.