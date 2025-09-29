Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Министър Пешев пътува с правителствения самолет до Истанбул, за да вземе националите ни по волейбол

Министър Пешев пътува с правителствения самолет до Истанбул, за да вземе националите ни по волейбол

  • 29 сеп 2025 | 19:51
  • 1617
  • 1

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще замине рано сутринта за Истанбул с правителствения самолет, за да прибере националния отбор по волейбол на България.

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Тимът ни се завръща у дома след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали и се класира на второ място в света.

Любо Ганев: Да посрещнем нашите герои и да им покажем колко много значат за нас!
Любо Ганев: Да посрещнем нашите герои и да им покажем колко много значат за нас!

Националният ни отбор по волейбол записа едно от най-големите постижения в историята на българския спорт и ще бъде приветстван като истински шампион при завръщането си у дома.

Националите ни се очакват на родна земя след 10:15 часа на правителствения ВИП.

