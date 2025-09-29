Любо Ганев: Да посрещнем нашите герои и да им покажем колко много значат за нас!

Националният отбор на България по волейбол се завръща в страната след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където спечели сребърните медали.
Съставът ще пристигне в София с правителствения ВИП полет от Истанбул на 30 септември (понеделник) в 10:00 часа.
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет
Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще пристигнат в България с правителствения самолет Еърбъс А319-119, който специално ще пристигне в Истанбул, за да прибере световните вицешампиони, потвърдиха от Пресцентъра на Министерски съвет.
Ето защо Джанлоренцо Бленджини изведе България до медал?
“Скъпи приятели,
България отново е на върха на световния волейбол – изиграхме дългоочакван финал и се борихме достойно за титлата.
Нашите млади момчета спечелиха сребърните медали и ни накараха да мечтаем за още по-големи върхове!
Видяхме пълните площади и зали. Видяхме развяващите се знамена. Видяхме трепета, гордостта и надеждата в очите на всички вас. Видяхме едно обединено българско сърце.
Светът отново заговори за волейболната България! Благодарим ви за подкрепата, за силата и за увереността, която вдъхнахте на тези невероятни млади мъже.
Те играха не само за медал, а за цяла България – и го направиха с чест, характер и дух. Сега е време отборът и феновете да бъдат заедно. Да празнуваме!
Да посрещнем нашите герои и да им покажем колко много значат за нас! Очакваме ви утре (30 септември) от 17:30ч. на площад „Св. Александър Невски“ в София! Нека направим този момент незабравим – както за тях, така и за всички нас!”
С уважение,
Любомир Ганев
Президент на Българската федерация по волейбол