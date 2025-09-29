Любо Ганев: Да посрещнем нашите герои и да им покажем колко много значат за нас!

Националният отбор на България по волейбол се завръща в страната след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където спечели сребърните медали.

Съставът ще пристигне в София с правителствения ВИП полет от Истанбул на 30 септември (понеделник) в 10:00 часа.

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще пристигнат в България с правителствения самолет Еърбъс А319-119, който специално ще пристигне в Истанбул, за да прибере световните вицешампиони, потвърдиха от Пресцентъра на Министерски съвет.

Ето защо Джанлоренцо Бленджини изведе България до медал?

“Скъпи приятели,

България отново е на върха на световния волейбол – изиграхме дългоочакван финал и се борихме достойно за титлата.

Нашите млади момчета спечелиха сребърните медали и ни накараха да мечтаем за още по-големи върхове!

Видяхме пълните площади и зали. Видяхме развяващите се знамена. Видяхме трепета, гордостта и надеждата в очите на всички вас. Видяхме едно обединено българско сърце.

Светът отново заговори за волейболната България! Благодарим ви за подкрепата, за силата и за увереността, която вдъхнахте на тези невероятни млади мъже.

Те играха не само за медал, а за цяла България – и го направиха с чест, характер и дух. Сега е време отборът и феновете да бъдат заедно. Да празнуваме!

Да посрещнем нашите герои и да им покажем колко много значат за нас! Очакваме ви утре (30 септември) от 17:30ч. на площад „Св. Александър Невски“ в София! Нека направим този момент незабравим – както за тях, така и за всички нас!”

С уважение,

Любомир Ганев

Президент на Българската федерация по волейбол

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев