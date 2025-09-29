Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Чиликов критикува Дунав след успех с 3:0 като гост: Не сме Барселона

Чиликов критикува Дунав след успех с 3:0 като гост: Не сме Барселона

  • 29 сеп 2025 | 19:48
  • 4863
  • 2
Чиликов критикува Дунав след успех с 3:0 като гост: Не сме Барселона

Наставникът на Дунав (Русе) Георги Чиликов поздрави футболистите си за победата им с 3:0 като гост над Хебър, но не остана доволен от представянето на отбора във фаза "защита".

"Честито на момчетата! Поздравления за Хебър и Ники. Направил е добър отбор, въпреки че има малко точки, но го чака добро бъдеще.

Изпадаме в дупки. Не ми харесва това, но ще ми трябва вдреме да го подобря. Прибираме се ниско, а не искам. Оттам ни идват и проблемите - центрирания, контри. Имаше ситуации по трима и четирима на един, но не можахме да ги завършим. Но заслужено победихме.

Жоро Китанов ни помага много с опита си, няма какво да се лъжем. Не е проблем толкова, че се прибираме в определени моменти. Не сме Барселона. Проблем е, че се прибираме и не отнемаме топрката. Трябват ни хора със специфична характеристика във фаза “защита”.

Във фаза “атака” сме интересни. Имаме класа и скорост за тази група. Но това не значи нищо. Имам голем и резерви към някои във фаза "защита" - независимо, че са нападатели или халфове.

Подобряваме се, но трябва да работим много в тази посока.

Янтра, Пирин, Горна Оряховица, Хебър - всички отбори са добре подготвени за Втора лига. Можеш да загубиш от всеки, ако не си концентриран. На едната ръка ни се броят загубите. Има прогрес, защото момчетата тренират отговорно и сериозно. Грешки ще има, не го коментирам.

Шансовете ни? Почти сме се спасили тази година, както казва един приятел на майтап", каза Чиликов за своя отбор, който е първи в класирането след осем победи и само едно равенство.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сагерас: Всеки мач имаме стратегия как да победим

Сагерас: Всеки мач имаме стратегия как да победим

  • 29 сеп 2025 | 22:27
  • 782
  • 0
Атанасов посочи големия проблем на Добруджа и заяви: Двата червени картона ни костваха негативния резултат

Атанасов посочи големия проблем на Добруджа и заяви: Двата червени картона ни костваха негативния резултат

  • 29 сеп 2025 | 22:22
  • 1177
  • 2
Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 18031
  • 23
Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски

Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски

  • 29 сеп 2025 | 20:41
  • 9878
  • 7
Локомотив (Пд) се похвали с младежки национал

Локомотив (Пд) се похвали с младежки национал

  • 29 сеп 2025 | 20:29
  • 1068
  • 0
Спартак беше част от Европейската седмица на спорта във Варна

Спартак беше част от Европейската седмица на спорта във Варна

  • 29 сеп 2025 | 20:23
  • 1584
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 18031
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26291
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20495
  • 24
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18969
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28378
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13314
  • 16