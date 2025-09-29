Чиликов критикува Дунав след успех с 3:0 като гост: Не сме Барселона

Наставникът на Дунав (Русе) Георги Чиликов поздрави футболистите си за победата им с 3:0 като гост над Хебър, но не остана доволен от представянето на отбора във фаза "защита".

"Честито на момчетата! Поздравления за Хебър и Ники. Направил е добър отбор, въпреки че има малко точки, но го чака добро бъдеще.

Изпадаме в дупки. Не ми харесва това, но ще ми трябва вдреме да го подобря. Прибираме се ниско, а не искам. Оттам ни идват и проблемите - центрирания, контри. Имаше ситуации по трима и четирима на един, но не можахме да ги завършим. Но заслужено победихме.

Жоро Китанов ни помага много с опита си, няма какво да се лъжем. Не е проблем толкова, че се прибираме в определени моменти. Не сме Барселона. Проблем е, че се прибираме и не отнемаме топрката. Трябват ни хора със специфична характеристика във фаза “защита”.

Във фаза “атака” сме интересни. Имаме класа и скорост за тази група. Но това не значи нищо. Имам голем и резерви към някои във фаза "защита" - независимо, че са нападатели или халфове.

Подобряваме се, но трябва да работим много в тази посока.

Янтра, Пирин, Горна Оряховица, Хебър - всички отбори са добре подготвени за Втора лига. Можеш да загубиш от всеки, ако не си концентриран. На едната ръка ни се броят загубите. Има прогрес, защото момчетата тренират отговорно и сериозно. Грешки ще има, не го коментирам.

Шансовете ни? Почти сме се спасили тази година, както казва един приятел на майтап", каза Чиликов за своя отбор, който е първи в класирането след осем победи и само едно равенство.