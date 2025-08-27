Популярни
Младежки национал се завръща в Дунав (Русе) под наем

  • 27 авг 2025 | 20:09
  • 456
  • 0

Младежкият волейболен национал Огнян Христов се завръща в Дунав Русе под наем, съобщи за БТА членът на Управителния съвет на русенския клуб Красимир Миронов.

Христов е юноша на Дунав, но през последните два сезона игра за Берое 2016 Стара Загора. Той беше и част от старозагорския тим, който е шампион на България в мъжкото волейболно направление до 20 години през изминалия сезон, като дори получи приза за "Най-добър сервис" във финалната надпревара. Той е роден през 2006 година, висок е 204 сантиметра и играе на поста посрещач. В момента е на Световно първенство за мъже до 21 години в Китай с националния отбор на България в тази възраст, където след загуба от САЩ на осминафиналите предстои да играе срещу Казахстан за разпределение на местата от 9-о до 16-о.

БТА припомня, че по-рано от волейболния Дунав обявиха още привличането под наем талантите от Берое 2016 Стара Загора Габриел Руменов и Нико Инджелиев за сезон 2025-2026. В Русе във волейболния елит ще играе и украинският разпределител Олексий Холовен, централният блокировач Александър Кордев, както и седем от играчите, които бяха част от тима в Суперлигата през сезон 2024-2025.

Берое преотстъпи трима на Дунав за новия сезон
Берое преотстъпи трима на Дунав за новия сезон

Красимир Миронов каза за БТА, че Дунав започва подготовката си за новия сезон на 1 септември. В първите й дни към нея се очаква да се присъедини и още едно попълнение, като в момента се работи по оформление на документите за привличането и регистрацията му.

