Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) спечели с 3:0 гостуването си на Хебър от 10-ия кръг на Втора лига. Билал Баккали откри резултата още в 5-ата минута, а в самия край на първото полувреме Ибрахим Кейта удвои преднината на своя отбор. В добавеното време на срещата Преслав Бачев (90+2') сложи точка на спора с точно изпълнена дузпа.

Победата на "драконите" можеше да бъде още по-изразителна, но стражът Мартин Янков направи няколко добри спасявания, а веднъж и гредата спаси домакините, които нямаха много чисти ситуации пред вратата на Георги Китанов.

С днешния успех Дунав се завърна на първото място в класирането, като отново остави зад себе си Янтра и Фратрия. "Гробарите" пък остават на десетата позиция в подреждането.

Гостите излязоха напред в резултата още с първото си създадено положение. След добре организирана атака по левия фланг Кристиян Бойчев проби в наказателното поле и намери Билал Баккали, който стреля от движение и матира противниковия страж - 0:1.

Пазарджиклии отговориха с далечен шут на Стефан Каменов, който обаче беше твърде слаб и не затрудни Китанов.

В средата на първото полувреме Дунав имаше три добри ситуации за гол, които не бяха завършени по най-добрия начин от Предев, Баккали и Маринов.

Малко по-късно Николай Ганчев се пребори със Стоян Предев във въздуха, но стреля неточно с глава. В 34-тата минута Мартин Янков се справи с удар на Баккали.

Малко преди почивката Иван Дишков изпревари играч в бяло след центриране от корнер, но изстрелът му премина над целта.

В добавеното време Билал Баккали даде много добър пас на Ибрахим Кейта, който се измъкна зад гърба на Виктор Любенов и от близко разстояние не сбърка.

В 51-вата минута Валентин Доцев шутира коварно към долния десен ъгъл на вратата, но Китанов внимаваше и се намеси по страхотен начин.

Само 60 секунди по-късно Борислав Маринов опита да изненада Янков с удар от малък ъгъл, но топката се отби в напречната греда.

В 56-ата минута Китанов отново беше на висота, справяйки се със силния шут на Русинов от фал.

В 65-ата Преслав Бачев се озова очи в очи с Янков, но не успя да го преодолее.

Пред Георги Вълчев се откри добра възможност да върне едно попадение за домакините, но изстрелът му с глава премина на сантиметри от лявата греда.

В 91-вата минута "зелените" допуснаха груба грешка, а "драконите" организираха светкавична контраатака, която завърши с нарушение на Мартин Янков срещу Преслав Бачев в наказателното поле. Именно Бачев се нагърби с изпълнението на дузпата и хладнокръвно оформи крайния резултат.

Хебър (Пазарджик) 0:3 Дунав (Русе)

0:1 Билал Баккали (5)

0:2 Ибрахим Кейта (45+1)

0:3 Преслав Бачев (90+2-д)



Стартови състави:

Хебър (Пазарджик): 99. Мартин Янков, 19 Марио Дадаков, 23. Иван Дишков, 20. Виктор Любенов, 18. Димитър Калчев, 10. Валентин Доцев, 55. Мартин Хайдаров, 2. Стефан Каменов, 11. Илия Русинов, 8. Николай Ганчев, 21. Станислав Маламов;

Дунав (Русе): 33. Георги Китанов, 26. Камен Хаджиев, 22. Стоян Предев, 13. Акила Монтейро, 81. Марио Дилчовски, 10. Кристиян Бойчев, 14. Радослав Апостолов, 78. Елисее Су, 8. Билал Баккали, 99. Борислав Маринов, 18. Ибрахим Кейта.