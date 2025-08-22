Опитен играч се присъедини към Дунав (Русе)

Централният блокировач Александър Кордев се присъедини към волейболния отбор на Дунав (Русе).

С много опит зад гърба си, той е на 32 години, висок е 201 см, като започва своя волейболен път в отбора на Славия (София), след което защитава цветовете на Тетевен Волей, Левски (София), Добруджа 07 (Добрич), Монтана, Нефтохимик (Бургас), а през последните два сезона бе част от Хебър (Пазарджик).

На национално ниво Александър Кордев става 4-ти в света на световното първенство за юноши до 23 години през 2013 г.

Вярваме, че със своя опит и стаж на волейболното поле, той ще е истинска „стена“ за противниковите отбори, коментираха от ВК „Дунав“.