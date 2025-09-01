Популярни
  2. Дунав (Русе)
  3. Дунав (Русе) се раздели с халф, привлечен по-рано през лятото

Дунав (Русе) се раздели с халф, привлечен по-рано през лятото

  • 1 сеп 2025 | 13:49
  • 961
  • 0

Дунав обяви раздяла с полузащитника Виктор Василев, който пристигна в отбора през лятото. Той изигра само 3 мача за "драконите", а от клуба разкриха, че очакват нов футболист още днес.

Дунав се завърна към победите и отново доближи върха
Дунав се завърна към победите и отново доближи върха

"Считано от днес пътищата ни се разделят с Виктор Василев, който дойде при нас през лятото от състава на ЦСКА 1948. След разговор между футболиста, треньорския щаб и клубното ръководство бе намерен и подходящ начин, по който да се осъществи раздялата в полза на всички страни. Футболистът ще продължи своята кариера в друг отбор, а Дунав пък е във финалната фаза на привличане на друг футболист, който се очаква да се присъедини към нас още днес.

Пожелаваме на Виктор много успехи на терена и във всички останали предизвикателства", написаха от Дунав (Русе).

