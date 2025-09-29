Легенда на ЦСКА се срамува от играта на отбора

Красимир Горанов, една от емблематичните фигури в ЦСКА преди години, както и Сергей Славчев от сдружение „Червени сърца“, бяха гости в актуално студио Дерби. Темата на дискусията бе състоянието на ЦСКА.

ЦСКА ще тренира по веднъж на ден до дербито с Лудогорец

Горанов открито призна, че се срамува от представянето на червените и коментира, че в така създалата се ситуация е по-добре Любо Пенев или Стойчо Младенов да застанат начело на първия тим. Просто защото могат да ударят по масата. Легендата на клуба се опасява, че Христо Янев може да последва съдбата на Томаш, тъй като в този клуб единствено биват признавани резултатите. Красимир Горанов защити и Методи Томанов. Той призова още за обединение на ЦСКА с ЦСКА 1948.

Славчев пък е убеден, че само със спокойствие ЦСКА ще излезе от тази криза. Трябва обаче време, за да се нагодят отделните звена в клуба и той да заработи по шампионски.