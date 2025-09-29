Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Легенда на ЦСКА се срамува от играта на отбора

Легенда на ЦСКА се срамува от играта на отбора

  • 29 сеп 2025 | 18:00
  • 3019
  • 5

Красимир Горанов, една от емблематичните фигури в ЦСКА преди години, както и Сергей Славчев от сдружение „Червени сърца“, бяха гости в актуално студио Дерби. Темата на дискусията бе състоянието на ЦСКА.

ЦСКА ще тренира по веднъж на ден до дербито с Лудогорец
ЦСКА ще тренира по веднъж на ден до дербито с Лудогорец

Горанов открито призна, че се срамува от представянето на червените и коментира, че в така създалата се ситуация е по-добре Любо Пенев или Стойчо Младенов да застанат начело на първия тим. Просто защото могат да ударят по масата. Легендата на клуба се опасява, че Христо Янев може да последва съдбата на Томаш, тъй като в този клуб единствено биват признавани резултатите. Красимир Горанов защити и Методи Томанов. Той призова още за обединение на ЦСКА с ЦСКА 1948.

Славчев пък е убеден, че само със спокойствие ЦСКА ще излезе от тази криза. Трябва обаче време, за да се нагодят отделните звена в клуба и той да заработи по шампионски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сагерас: Всеки мач имаме стратегия как да победим

Сагерас: Всеки мач имаме стратегия как да победим

  • 29 сеп 2025 | 22:27
  • 779
  • 0
Атанасов посочи големия проблем на Добруджа и заяви: Двата червени картона ни костваха негативния резултат

Атанасов посочи големия проблем на Добруджа и заяви: Двата червени картона ни костваха негативния резултат

  • 29 сеп 2025 | 22:22
  • 1172
  • 2
Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17988
  • 23
Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски

Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски

  • 29 сеп 2025 | 20:41
  • 9847
  • 7
Локомотив (Пд) се похвали с младежки национал

Локомотив (Пд) се похвали с младежки национал

  • 29 сеп 2025 | 20:29
  • 1067
  • 0
Спартак беше част от Европейската седмица на спорта във Варна

Спартак беше част от Европейската седмица на спорта във Варна

  • 29 сеп 2025 | 20:23
  • 1577
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17988
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26243
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20483
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18955
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28361
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13300
  • 16