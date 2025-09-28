Популярни
  ЦСКА
  Седми пореден треньор на ЦСКА не успя да дебютира с победа

Седми пореден треньор на ЦСКА не успя да дебютира с победа

  • 28 сеп 2025 | 11:31
  • 4863
  • 17

Христо Янев стана седмият поред треньор на ЦСКА, който не успява да спечели дебюта си начело на “червените”. “Армейците” направиха 1:1 при визитата си на Локомотив (София) и така отново не стигнаха до победата.

Преди това в предишния мач Валентин Илиев не успя да победи Ботев (Враца) именно с Янев начело - 1:1. Душан Керкез започна също с 1:1 - срещу бившия си тим Ботев (Пловдив). Александър Томаш загуби с 0:1 също от “канарчетата”, Томислав Стипич загуби със същият резултат от Лудогорец, Стамен Белчев загуби с 0:1 от Ботев (Пловдив), а Нестор Ел Маестро бе разбит с 0:4 от Сепси в Европа.

От началото на сезона ЦСКА има само една победа - 3:1 над Септември, когато начело още бе Керкез. Следващият двубой на "червените" е на 5 октомври срещу шампиона Лудогорец.

