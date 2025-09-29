Популярни
ЦСКА поздрави Зафето

  • 29 сеп 2025 | 12:28
  • 1871
  • 0
Днес 56-и рожден ден празнува бившият защитник на ЦСКА Адалберт Зафиров. Той е юноша на "червените", като има 102 мача за отбора, с който е двукратен шампион на България - през 1997 и 2005 г., и двукратен носител на Купата на България през 1997 и 1999 г.

След края на активната си кариера Зафето е треньор в ДЮШ на своя роден клуб. От 25 март 2009 г. става старши треньор на втория тим на ЦСКА и помощник-треньор в първия състав, от 30 март 2010 г. е старши треньор на "армейците" до края на сезона, като през сезон 2010/11 г. също е помощник-треньор, а от 2011 до 2012 г. се завръща в школата на ЦСКА. Клубът от Борисовата градина честити празника на бившия национал.

Sportal.bg честити рождения ден на Адалберт Зафиров и му пожелава здраве и успехи!

