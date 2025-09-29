Валверде: Бяха много трудни дни след мадридското дерби, лъжа е, че не съм искал да играя като десен бек

Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде говори пред медиите преди утрешното гостуване в Шампионската лига на дебютанта Кайрат (Алмати). "Лос бланкос", които бяха разгромени с 2:5 в мадридското дерби с Атлетико, имаха дълъг десетчасов полет до далечния казахстански град.

"Опитваме се да променим случилото се онзи ден. Опитваме се да спечелим и да излезем с различно отношение, третирайки този мач като отмъщение. Пристигането беше невероятно; много фенове на Реал Мадрид ни чакаха. Бяха много трудни дни, много трудни. Беше тежък удар. Говорихме много и се събрахме, за да проведем разговори, за да променим отношението и груповата динамика. Наблегнахме много на това да излезем по-силни и по-фокусирани. Проведохме тези разговори и с треньора и щаба.

Fede Valverde: "These have been two very tough days, and we felt great disappointment because of the defeat. It was a painful blow. We talked a lot; since I was in Madrid, this has rarely happened." pic.twitter.com/Ob2UAbAnWd — Madrid Universal (@MadridUniversal) September 29, 2025

Имахме две много тежки загуби - срещу ПСЖ и едната онзи ден. Трябва да се опитаме да предотвратим това и трябва да променим имиджа си. Трябва да бъдем възможно най-обединени, за да направим годината добра. Разочарован съм. Осъзнавам как играя и съм първият, който разбира. Играчът знае кога играе лошо и кога не прави нещата както трябва на терена", започна уругваецът.

Валверде коментира отново и как се чувства на нетипичната за себе си позиция като десен бек: "Не съм роден да играя на позицията краен защитник, не съм израснал, учейки се на тази позиция. Тя идваше от един момент до следващия; доброто представяне ме изпълваше с гордост. Имах съмнения, че може би съм имал късмет в тези мачове. Не се чувствам комфортно, защото има много качества, които нямам, като например да бъда дефанзивен. Но винаги се опитвам да дам най-доброто от себе си и да показвам отношение. Винаги съм давал ясно да се разбере, че съм на разположение за всичко, от което се нуждае треньорът".

🗣️ Fede Valverde: "You can ask all my coaches, I have always told them that I am ready to play anywhere on the pitch and do whatever you want.'



"The rumours are LIES, I have never said NO to playing anywhere at Real Madrid. I will do whatever the manager says, always." pic.twitter.com/tehdwJtZAd — Madrid Zone (@theMadridZone) September 29, 2025

Никога не съм отказвал да играя другаде; винаги съм казвал, че ще дам най-доброто от себе си, независимо дали става дума за Анчелоти, Шаби или Зидан. Винаги, когато можеш да започнеш, трябва да прегърнеш тази възможност, сякаш е последната ти. Никога не съм отказвал и винаги съм ясно давал да се разбере, че съм на разположение да играя навсякъде. Чест е да представлявам Мадрид.

Валверде коментира и възторженото посрещане на отбора в Алмати: "Нормално е да се случват такива неща. Никога преди не съм играл тук. Беше късно, но беше лудост да има толкова много фенове на Реал Мадрид, които ни чакат в толкова далечна страна. Тези неща са най-красивото нещо, което може да се случи. За нас е чест и радост да играем тук".

