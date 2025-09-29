“Чудовището” се съживи, притеснен е легенда на Реал Мадрид

Хорхе Валдано, който игра за Реал Мадрид от 1984 до 1987 г., а после беше и треньор, и спортен директор в клуба, предупреди за “чудовището”, което може да започне да преследва мадридчани след съкрушителната им загуба с 2:5 от Атлетико Мадрид в събота. До този мач “белите” имаха само победи, но бяха разбити от градския си съперник.

“Това чудовище се съживи“, заяви Валдано в ефира на Movistar Plus+.

Той говори за това, че отборът рязко губи увереност в големите дербита и отнася по няколко попадения.

“Това чудовище се съживи от времето, когато Барселона ни вкарваше по четири гола - било то в домакинство или гостуване”, добави аржентинецът.

“Вярно е, че това (израстването - б.р.) е процес и че дойде нов треньор в лицето на Чаби Алонсо. Той работи и изглеждаше, че нещата започват да си идват на мястото, но станалото срещу Атлетико ни принуждава да преразгледаме настоящия етап на проекта. В крайна сметка съперникът доминираше над Реал Мадрид по начин, какъвто не бяхме виждали отдавна“, продължи Валдано.

“Реал не игра със същия интензитет като Атлети. В първите минути тимът на Алонсо действаше на сигурно и без особен ритъм. В същото време противникът използваше свободните пространства с много агресия. Освен това Атлетико категорично спечели въздушната битка. Всяко центриране беше драма, истинска драма за Реал“, изтъкна 69-годишният бивш футболист.