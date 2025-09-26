Реал Мадрид иска да си върне над 20 милиона евро заради решение на Европейската комисия

Реал Мадрид ще поиска връщането на 20,3 милиона евро, плюс лихви от Градския съвет на испанската столица, след като Европейската комисия постанови, че не е било необходимо клубът да плаща сумата във връзка със сделка с недвижими имоти от 2011 г.

"В окончателното си решение Европейската комисия признава, че на Реал Мадрид не е било предоставено никакво благоприятно третиране или помощ", се казва в изявление на "лос бланкос".

"Нашият клуб ще поиска незабавно връщането на 20,3 млн. евро, платени на Градския съвет на Мадрид през 2016 година, плюс лихви за забавено плащане, в съответствие с приложимото законодателство, за да възстанови икономическите щети", добавят от Реал Мадрид.

Първоначално на Реал бяха платени 18,4 млн. евро през 2011 г. като компенсация за предварително договорена продажба на земя от града на клуба, която след това беше определена за невъзможна поради строителни разпоредби.

През 2016 г. клубът върна парите, които включително лихвите възлизат на 20,3 млн. евро, когато Европейската комисия счете това за незаконна държавна помощ. Сега Комисията заяви, че решението от 2016 г. се основава на грешна оценка, докато тази на клуба и града в споразумението от 2011 г. е правилна.

Това вече беше определено от съд на Европейската комисия през 2019-а, но бяха необходими шест години, за да се разгледат всички правни аспекти и да се приключи делото.

