Атлетико ще се опита да спре перфектния ход на Реал Мадрид

Мадридското дерби между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид ще разтърси испанската столица довечера, когато двата гранда ще се изправят един срещу друг на стадион "Рияд Еър Метрополитано". Двубоят от седмия кръг на Ла Лига е с начален час 17:15 часа и се очертава като един от най-интригуващите сблъсъци в началото на сезона.



Възпитаниците на Диего Симеоне ще търсят начин да спрат набралия скорост съперник, който до момента показва впечатляваща форма в първенството. Реал Мадрид доминира от старта на кампанията, заемайки първото място в класирането с максималните 18 точки от шест мача и впечатляваща голова разлика от 14:3. От друга страна, Атлетико Мадрид се намира на осмата позиция с 9 точки, след като записа две победи, три равенства и една загуба в първите шест кръга.

Атлетико Мадрид демонстрира непостоянство, което вече отдалечи тима сериозно от Реал Мадрид и Барселона. "Дюшекчиите" направиха стъпка във вярната посока преди няколко дни с важна победа срещу Райо Валекано (3:2) в мач, в който Хулиан Алварес блесна с хеттрик. Преди това "лос колчонерос" завършиха наравно с Майорка (1:1), а в Шампионската лига претърпяха драматична загуба от Ливърпул с 2:3.



Реал Мадрид е в изключителна форма с пет поредни победи във всички турнири. "Белите" разгромиха Леванте като гост (4:1), преди това надделяха над Еспаньол (2:0), а в Шампионската лига победиха Марсилия (2:1). В Ла Лига кралският клуб записа още две победи – срещу Реал Сосиедад (2:1) и срещу Майорка (2:1).

Хулиан Алварес се превръща в основна фигура за Атлетико Мадрид в началото на сезона, като аржентинският нападател вече има 4 гола в първенството. Впечатляващото му представяне срещу Райо Валекано показва неговата голова ефективност. Алварес е изключително активен в атака с 15 удара, от които 10 точни, което го прави най-опасното оръжие на "дюшекчиите". Въпреки пропуснатата дузпа срещу Майорка, нападателят демонстрира постоянство и умение да се озовава на правилното място в наказателното поле. Неговата роля в предстоящото дерби ще бъде ключова за амбициите на Атлетико да спре победната серия на градския съперник.



Килиан Мбапе вече се утвърди като голямата звезда на Реал Мадрид. Френският национал може да се повали с впечатляващите 7 гола в първите си 6 мача в Ла Лига. Два от тях паднаха от дузпи. Само в последните два мача срещу Леванте и Еспаньол, Мбапе отбеляза 3 гола, показвайки своята класа. Освен с головете си, французинът допринася и с асистенции, което го прави комплексен нападател. Неговата скорост и технически умения ще представляват сериозно предизвикателство за защитата на Атлетико в предстоящото дерби.

Последните три мадридски дербита в Ла Лига завършиха при един и същ резултат - 1:1. Реал няма шампионатна победа срещу Атлетико от 18 септември 2022 година, когато се наложи с 2:1 като гост.

Най-скорошният сблъсък между съперниците беше скандалният реванш от осминафиналите в Шампионската лига, в който "белите" надделяха след изпълнение на дузпи.