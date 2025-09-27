Атлетико зашлеви непобедения Реал с пет гола в зрелищно мадридско дерби

Отборът на Атлетико Мадрид записа домакински успех с 5:2 в зрелищното градско дерби с Реал Мадрид от седмия кръг на Ла Лига. Освен цели седем попадения, този сблъсък предложи и два пълни обрата в двубоя. В крайна сметка, "дюшекчиите" възтържествуваха след голове на Робин Льо Норман (14’), Александър Сьорлот (45+3’) разписалия се на два пъти Хулиан Алварес (51’ - дузпа, 63’) и резервата Антоан Гризман (90+3’). Килиан Мбапе (25’) и Арда Гюлер (36’) пък вкараха попаденията на "лос бланкос", които до момента бяха спечелили всичките си мачове от началото на сезона.

Диего Симеоне предприел четири промени сред своите титуляри след драматичния успех с 3:2 над Райо Валекано. Двамата халф-бекове Науел Молина и Хави Галан бяха заменени от Джулиано Симеоне и Николас Гонсалес, докато Клеман Лангле беше титуляр в отбрана за сметка на халфа Конър Галахър. В атака пък този път партньор на Алварес не беше Гризман, а Сьорлот.

Чаби Алонсо също извърши четири промени в стартовия си състав в сравнение с убедителната победа с 4:1 над Леванте. В отбрана се завърна Едер Милитао за сметка на Раул Асенсио. Франко Мастантуоно и Фран Гарсия също отсъстват, но титуляри бяха капитанът Даниел Карвахал и Орелиан Чуамени. Последната промяна беше свързана със замяната на Дани Себайос с Джуд Белингам, който за първи път през сезона стартира като титуляр. На върха на атаката пък остана Мбапе.

Още във втората минута Ханцко стреля при корнер, но не намери целта. Минута по-късно Сьорлот излезе сам срещу Тибо Куртоа, но Милитао самоотвержено изби топката в последния момент и отнесе ритник в лявото си ахилесово сухожилие, поради което получи медицинска помощ. В 11-ата минута именно нападателят стреля коварно с глава, но вратарят успя да избие топката в корнер. Три минути по-късно началният натиск на Атлетико даде резултат, след като Льо Норман се извиси при центриране на Симеоне и с удар с глава даде аванс на своя тим.

Атаките на домакините продължиха, като в 22-рата минута Пабло Бариос отне топката от Алваро Карерас и пусна пас за Сьорлот. Куртоа обаче първи стигна до нея, а норвежецът му влезе остро, заради което получи жълт картон. Малко след това Лангле се отчете с пропуск с глава след изпълнение на корнер. В 25-ата минута Реал възстанови равенството с първото си голово положение в мача. Гюлер по чудесен начин изведе Мбапе, който със силен дуагонален шут по земя прати топката в противниковата мрежа.

С втория си удар в двубоя пък "лос бланкос" осъществиха пълен обрат. Това се случи в 36-ата минута, когато Винисиус Жуниор финтира двама противникови играчи и прати топката към бялата точка, където Гюлер с хубаво воле изведе гостите напред в резултата. Веднага след това Алварес се размина с изравнително попадение, тъй като далечният му шут се отклони в гредата.

В 43-тата минута именно след центриране от корнер на аржентинеца, Лангле успя да се разпише, но преглед с ВАР отмени попадението заради игра с ръка на защитника. Все пак в добавеното време "дюшекчиите" наистина възстановиха равенство, и то след друго изпълнение на корнер. Коке центрира в наказателното поле, където Сьорлот с глава преодоля Куртоа за 2:2.

Второто полувреме започна кошмарно за "лос бланкос", тъй като в 49-ата минута направилият отлична първа част Гюлер вдигна високо крак при центриране в наказателното поле и така изрита в главата Гонсалес. Това означаваше дузпа за домакините, която Алварес превърна в гол.

В 62-рата минута Сьорлот получи отличен шанс да увеличи преднината на Атлетико, но шутът му беше спрян от чудесна намеса на Куртоа. Веднага след това обаче "рохибланкос" получиха пряк свободен удар, а страхотното изпълнение на Алварес се оказа неспасяемо за вратаря за втория гол на Ла Араня в дербито и общо пети за него през тази седмица.

В оставащото време гостите бяха тези, които владееха инициативата, но не успяха да застрашат противниковата врата. За сметка на това "рохибланкос" успяха да стигнат и до пето попадение в добавеното време, когато Гризман оформи крайния резултат 5:2. Така за първи път от 75 години насам "дюшекчиите" отбелязаха повече от четири попадения в двубой срещу градския си съперник.

Въпреки че перфектната му серия от шест шампионатни успеха беше нарушена, Реал остава на върха в класирането с актив от 18 точки, но може да бъде задминат, ако вторият Барселона спечели неделното си домакинство на Реал Сосиедад. От друга страна, с днешната си победа Атлетико се изстреля на четвъртата позиция със своите 12 пункта.

АТЛЕТИКО МАДРИД - РЕАЛ МАДРИД 5:2



1:0 Льо Норман (14')



1:1 Мбапе (25')



1:2 Гюлер (36')



2:2 Сьорлот (45+3')



3:2 Алварес (51' - дузпа)



4:2 Алварес (63')



5:2 Гризман (90+3')



Атлетико Мадрид: Облак, Йоренте, Лангле, Ханцко, Льо Норман, Коке, Бариос, Симеоне, Гонсалес, Сьорлот, Алварес



Реал Мадрид: Куртоа, Карвахал, Милитао, Хаусен, Карерас, Чуамени, Валверде, Гюлер, Белингам, Винисиус, Мбапе

Снимки: Gettyimages