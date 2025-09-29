Популярни
Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна "кралете" церемониално
  1. Sportal.bg
  2. Кайрат
Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

  • 29 сеп 2025 | 05:42
  • 2395
  • 0
Международното летище в Алмати беше домакин на церемониално посрещане на играчите на Реал Мадрид, пристигащи за мача от втория кръг на основната схема в Шампионската лига срещу местния тим на Кайрат.

“Международното летище Алма-Ата посрещна участниците в Шампионската лига на УЕФА. Днес играчи от испанския клуб Реал Мадрид пристигнаха в южната столица като част от най-престижното клубно състезание в Европа. Гостите бяха посрещнати с казахстанско гостоприемство и топлина. Играчите бяха особено впечатлени от изпълнението на химна на Шампионската лига на УЕФА на традиционни казахстански инструменти – момент, който обедини любовта им към спорта и отличителните звуци на националната култура”, написаха от летището в официалния си Telegram канал.

Срещата между отборите на Кайрат и Реал Мадрид е в утрешния 30-и септември (вторник) и ще стартира от 19:45 часа българско време.

