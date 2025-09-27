Популярни
  Манчестър Юнайтед
  Аморим: Искахме да спечелим, но не контролирахме мача

Аморим: Искахме да спечелим, но не контролирахме мача

  • 27 сеп 2025 | 17:18
  • 2529
  • 1

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим заяви, че неговите футболисти са се подвели и са играли по начин, който е бил удобен на Брентфорд вместо да играят своята игра. “Червените дяволи” изиграха поредния си безидеен двубой под ръководството на португалеца и загубиха с 3:1 в Лондон. 20-кратните шампиони продължават да нямат два поредни успеха в първенството вече почти година под ръководството на португалеца.

“Чувството винаги е едно и също. Искахме да спечелим, но не контролирахме мача. Играхме играта на Брентфорд. Бяхме объркани, първи топки, втори топки, статични положения. В ключовите моменти всичко бе против нас. Трудно е да загубим отново, но трябва да гледаме към следващия мач. В някои моменти (видях борбеността от двубоя с Челси, но можем да се справим по-добре. Това е основното. Първата топка, след отнемане, това работихме през седмицата. Статични положения също. Знаехме, че те ще търсят високи топки и ще имат ситуации с едно докосване. Днес не играхме нашата игра, а само в някои моменти успяхме да вземем контрола и да ги избутаме пред тяхното наказателно поле. Това трябваше да правим, а не да се подвеждаме по представянето на противника. Да допуснеш поредна загуба боли много. Всичко е важно, не само мачовете като домакин,” заяви Аморим.

Манчестър Юнайтед има още един двубой като домакин на Съндърланд следващата събота преди паузата за националните отбори през октомври. Веднага след паузата пък идва гостуване на Ливърпул.

