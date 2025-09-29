Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа се изправят един срещу друг в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига. Срещата в Стара Загора е с начален час 20:15, а главен съдия ще бъде Денислав Сталев.

Ситуацията и в двата отбора не е цветуща и двата тима се намират в долната половина на таблицата и със сигурност се нуждаят от точки, за да прогресират в класирането. Все пак “заралии” се намират в по-добра форма, след като вдигнаха нивото на представянето си в последните срещи. Берое няма загуба от три кръга насам, след като записа две равенства и една победа. В миналия кръг старозагорци направиха хикс със Славия, а преди това надиграха Ботев (Враца). Отборът обаче има само два успеха от старта на сезона и със сигурност днес ще се надява на нова.

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Добруджа от своя страна е 14-ти в таблицата с равен брой точки с последния в класирането - 7. Новакът в efbet Лига със сигурност ще трябва да започне да трупа точки, ако не иска от рано да започне да се притеснява за оставането си. Отборът на Атанас Атанасов също има две победи от старта на кампанията, но не познава вкуса на успеха от пет кръга насам. Добруджа натрупа четири последователни загуби, а миналия кръг направи равен с Локомотив (София).

Локомотив (София) се спаси от загуба в Добрич

Двата тима са играли един единствен мач помежду си - през 2023, когато срещата завършва 1:1. Така ще бъде интересно днес дали някой от двата тима ще се поздрави с успеха.