11-те на Славия и Берое

Станаха ясни титулярните състави на Славия и Берое, които се изправят един срещу друг в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" стартира в 20:15 часа с първия съдийски сигнал на Валентин Железов.

СЛАВИЯ - БЕРОЕ



Стартови състави:

СЛАВИЯ: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 71. Кристиян Стоянов, 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев, 88. Тони Тасев, 18. Кристиян Балов, 10. Янис Гермуш;

БЕРОЕ: 1. Артур Мота, 3. Хуан Саломони, 4. Факундо Костантини, 5. Кайо Лопес, 7. Хуан Пинеда, 10. Нене, 14. Викторио Вълков, 15. Факундо Аларкон, 21. Алберто Салидо, 23. Тижан Сона, 24. Стефан Гаврилов.