Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 1171
  • 4

Славия и Берое се изправят един срещу друг в двубой от деветия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Александър Шаламанов” стартира в 20:15 часа, а главен съдия ще бъде Валентин Железов.

Двата тима се намират във втората половина на таблицата и не стартираха по най-добрия начин този сезон. Домакините към момента са предпоследни и са записали само една победа от началото на кампанията. Славия за последно победи Арда в края на миналия месец и на сметката си има две равенства и цели пет загуби. В миналия кръг “белите” отстъпиха с 1:3 на ЦСКА 1948 и сега ще търсят завръщане на победния път.

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

Берое от своя страна се представя една идея по-добре от днешния си опонент. “Заралии” са десети в класирането с актив от 9 точки. Старозагорци успяха да се вдигнат в последните мачове и записаха два поредни кръга без загуба. Миналия мач те победиха Ботев (Враца), а преди това направиха равен с Арда.

Мота подписа нов договор с Берое
Мота подписа нов договор с Берое

В последните пет срещи победите се редуват - ту за Славия, ту за Берое. За последно двата тима играха един срещу друг през март месец. Тогава двубоят отново се проведе в София и победител бе Славия с 2:1. Преди това пък Берое се наложи с 1:0.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Десподов се завърна в игра, но ПАОК не успя да победи

Десподов се завърна в игра, но ПАОК не успя да победи

  • 21 сеп 2025 | 03:01
  • 1505
  • 0
Доростол удари дубъла на Спартак (Варна)

Доростол удари дубъла на Спартак (Варна)

  • 21 сеп 2025 | 01:58
  • 751
  • 1
Устрем (Дончево) с изразителна победа

Устрем (Дончево) с изразителна победа

  • 21 сеп 2025 | 01:48
  • 726
  • 0
Волов Шумен 2007 взе дербито с хеттрик

Волов Шумен 2007 взе дербито с хеттрик

  • 21 сеп 2025 | 01:38
  • 763
  • 0
Десет от Бенковски изковаха категоричен успех

Десет от Бенковски изковаха категоричен успех

  • 21 сеп 2025 | 01:23
  • 1269
  • 0
По точка за Ювентус (Малчика) и Павликени

По точка за Ювентус (Малчика) и Павликени

  • 21 сеп 2025 | 01:11
  • 1420
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 899
  • 1
Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

  • 21 сеп 2025 | 08:00
  • 1367
  • 0
ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

  • 20 сеп 2025 | 21:19
  • 40292
  • 82
Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

  • 20 сеп 2025 | 21:36
  • 38276
  • 48
Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

  • 21 сеп 2025 | 07:26
  • 1582
  • 0