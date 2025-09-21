Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Славия и Берое се изправят един срещу друг в двубой от деветия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Александър Шаламанов” стартира в 20:15 часа, а главен съдия ще бъде Валентин Железов.

Двата тима се намират във втората половина на таблицата и не стартираха по най-добрия начин този сезон. Домакините към момента са предпоследни и са записали само една победа от началото на кампанията. Славия за последно победи Арда в края на миналия месец и на сметката си има две равенства и цели пет загуби. В миналия кръг “белите” отстъпиха с 1:3 на ЦСКА 1948 и сега ще търсят завръщане на победния път.

Берое от своя страна се представя една идея по-добре от днешния си опонент. “Заралии” са десети в класирането с актив от 9 точки. Старозагорци успяха да се вдигнат в последните мачове и записаха два поредни кръга без загуба. Миналия мач те победиха Ботев (Враца), а преди това направиха равен с Арда.

В последните пет срещи победите се редуват - ту за Славия, ту за Берое. За последно двата тима играха един срещу друг през март месец. Тогава двубоят отново се проведе в София и победител бе Славия с 2:1. Преди това пък Берое се наложи с 1:0.