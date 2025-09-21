Сагерас: Целта ни бяха трите точки

Старши треньорът на Берое Алехандро Сагерас сподели мнението си след равенството със Славия (0:0) на стадион "Александър Шаламанов". Наставникът на заралии заяви, че целта пред отбора му са били трите точки.

"Днес дойдохме да спечелим мача. Взехме една точка, но целта ни бяха трите точки. През цялата седмица момчетата тренираха много добре. Днес, за съжаление, не вкарахме гол, но това е футболът.

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Имам 35 години стаж. Работил съм на различни позиции. Сега съм фокусиран върху първия отбор. Дойдох тук като помощник-треньор и през това време се смениха трима треньори. Ръководството взе решение аз да бъда старши треньор", каза Сагерас.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов