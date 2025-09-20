Добруджа 0:0 Локомотив (София), отмениха гол на домакините

Отборите на Добруджа и Локомотив (София) играят при резултат 0:0 в двубой от деветия кръг на efbet Лига.

Първата интересна ситуация се откри пред вратата на гостите. В 8-ата минута "жълтите" центрираха от корнер, а след разбъркване Димитър Пиргов се разписа, но главният съдия Георги Кабаков не зачете попадението поради нарушения срещу вратаря на гостите от София.

Четири минути по-късно Богдан Костов центрира в наказателното поле към Матеус Леони, който от близка дистанция нацели Мартин Величков.

ДОБРУДЖА – ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:0

Стартови състави:



Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 3. Димитър Пиргов, 22. Джонатан Куеро, 37. Венцислав Керчев, 35. Матео Ловрик, 77. Матеус Леони, 8. Лукас Кардозо, 9. Милчо Ангелов, 20. Айкут Рамадан, 82. Томаш Силва



Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 44. Божидар Кацаров, 2. Джунейт Али, 5. Ерол Дост, 26. Красимир Милошев, 13. Диего Рапосо, 22. Реян Даскалов, 3. Меси Биатумусока, 19. Митко Митков, 10. Георги Минчев, 7. Спас Делев

Снимки: Startphoto