Банато отхвърлил две оферти за звездата на Берое

Собственикът на Берое Ернан Банато е отхвърлил две оферти за Алберто Салидо през изминалия летен трансферен прозорец, съобщава “Котаспорт”. И двете предложения за звездата на тима не са устройвали боса на “заралии”.

В момента Салидо е водещ футболист в efbet Лига и сред водещите голмайстори в първенството. Той има пет гола и две асистенции в седем мача.

Салидо е и футболистът с най-голямо значение за своя отбор от всички футболисти в efbet Лига.