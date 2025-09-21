Популярни
  2. Берое
  3. Банато отхвърлил две оферти за звездата на Берое

Банато отхвърлил две оферти за звездата на Берое

  • 21 сеп 2025 | 14:48
  • 822
  • 0

Собственикът на Берое Ернан Банато е отхвърлил две оферти за Алберто Салидо през изминалия летен трансферен прозорец, съобщава “Котаспорт”. И двете предложения за звездата на тима не са устройвали боса на “заралии”.

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?
В момента Салидо е водещ футболист в efbet Лига и сред водещите голмайстори в първенството. Той има пет гола и две асистенции в седем мача.

Салидо е и футболистът с най-голямо значение за своя отбор от всички футболисти в efbet Лига.

