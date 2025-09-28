Несебър съсипа Родопа – 8:0

Популярни
В Несебър, едноименния тим разгроми Родопа (Смолян) с 8:0. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините можеха да бият и с двуцифрен резултат. Половината им попадения реализира Иван Колев. Всичко приключи за половин час през първото полувреме. Стоянчо Велинов даде тон за голеадата с попадение, десетина минути от началото. Пламен Димов удвои. В оставащото време до почивката вкарваше Иван Колев – четири пъти за 6:0. Влезлите като резерви Олександр Клименко и Христо Георгиев се разписаха по веднъж през второто полувреме.

